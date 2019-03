Moet wethouder Marcelle Hendrickx aftreden? Als het aan Hans Smolders ligt is het ‘exit’

Moet de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx aftreden na haar felle uithaal in een tweet naar Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Hans Smolders die als lijstduwer fungeerde? Als het aan Hans Smolders ligt is het ‘exit’ voor de wethouder. Vanavond wordt op verzoek van Smolders een spoeddebat gehouden in de Tilburgse gemeenteraad.



Op de dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten twitterde wethouder Hendrickx: "Ik hoop dat mensen in Tilburg zich realiseren dat een stem op Hans Smolders, lijstduwer Forum voor Democratie, een stem tegen onze inclusieve stad is. Het is een stem voor racisme, afbraak rechtsstaat, haat en verdeeldheid. Dat heeft Baudet afgelopen weken weer duidelijk laten zien."



Zere been



En dat was tegen het zere been van Hans Smolders van Lijst Smolders en lijstduwer van Forum voor Democratie. “Smaad en laster. Ze toont zich een slecht verliezer door iemand een racist te noemen. Een wethouder onwaardig”, foeterde Smolders die meteen een spoeddebat aanvroeg en haar aftreden eiste.



LEES OOK:Hans Smolders eist aftreden van wethouder na uitspraken over Forum voor Democratie op Twitter

Forum voor Democratie én Hans Smolders zijn de grote winnaars van de verkiezingen voor Provinciale Staten in Brabant. De partij behaalde negen zetels voor de Staten. Hans Smolders sleepte alleen al in Tilburg bijna 9000 stemmen in de wacht. In totaal stemden bijna 21.000 stemgerechtigden op de Tilburgse lijstduwer.