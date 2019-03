Er lijkt geen einde aan te komen: opnieuw autobranden in Oss

Opnieuw is Oss opgeschrikt door autobranden. Maandagnacht gingen rond half vier in de Katwijkstraat twee Volkswagens in vlammen op. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat zowel de Polo als de Golf volledig werden verwoest.

Opmerkelijk was dat beide auto's aan de voorzijde in brand stonden, wat betekent dat de brand waarschijnlijk niet is overgeslagen.

De zoveelste autobrand

De stad wordt al maanden geteisterd door een onophoudelijke reeks autobranden. Afgelopen weekend was het nog raak aan de Jacob Catsstraat.

Er is de afgelopen tijd meerdere keren sprake geweest van brandstichting waarbij het onduidelijk is wie de dader is. Eerder zei de politie dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over een verband tussen de verschillende autobranden.

LEES OOK: Zeven vragen en antwoorden over de autobranden die Oss teisteren, politie doet boekje open