Moeder en dochter zien auto's in vlammen opgaan in Oss, 'De jerrycan benzine lag nog op de motorkap'

De auto's waren van de vrouw en van de dochter van Giel Meijer. Hij vertelde dinsdagmorgen aan Omroep Brabant dat beide auto's total loss zijn. Meijer ontdekte de brand zelf: "Ik hoorde een klap en zag een oranje gloed. Toen ik ging kijken, stonden de auto's in lichterlaaie. Ik heb geprobeerd te blussen met een tuinslang, maar er was niets meer aan te doen."



Jerrycan benzine

Het is volgens Meijer duidelijk dat de auto's in brand gestoken zijn. Er lag zelfs nog een jerrycan benzine op de motorkap. "Ik denk dat iemand het koud had en toen maar een auto in de fik heeft gestoken. Het is schandalig eigenlijk, maar je doet er niks aan"

Waar houdt dit op?

Het is de zoveelste autobrand in Oss de afgelopen tijd. Op de vraag waar dit ophoudt, zucht Meijer diep. "Ik zou het echt niet weten. We hebben nog geluk gehad dat we zo snel wakker werden. Voor hetzelfde geld was het huis er ook aangegaan. Ik ben wel waakzaam maar dit hou je toch niet tegen, het is gewoon pech hebben."

Angstig gevoel

Voorbijgangers schrikken van de aanblik van de verwoeste auto's. Een mevrouw vertelt: "Ik kom hier net langs en ik zie weer twee uitgebrande auto's staan. Dus je schrikt wel. Het is bij ons in de buurt, het geeft toch een beetje een angstig gevoel."

Een buurman vult aan: "Het lijkt wel lopendebandwerk." Op de vraag of hij zelf een auto heeft zegt hij: "Jazeker. Dus ik ben wel extra waakzaam. Ik hoop maar dat ze de daders te pakken krijgen. Maar het gebeurt toch als je ligt te slapen, dus er is weinig aan te doen."