Toilet belandt op auto, bestuurster zwaargewond op snelweg A17

Het ongeluk gebeurde rond halftien richting Moerdijk. De dixi waaide van een vrachtwagen. De bestuurster van de auto kon de wc niet meer ontwijken en kreeg hem hard tegen de voorruit.

Ziekenhuis

Het slachtoffer raakte gewond. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Over haar toestand is nog niets bekend.

Vanwege het ongeluk waren twee rijstroken afgesloten voor het verkeer. Het mobiele toilet en de auto raakten ernstig beschadigd.