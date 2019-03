Brabantse paardendief blijkt Rowan S., de vader van de ontvoerde baby Hannah

Rowan S. uit Eersel lijkt weer actief te zijn als oplichter. Hij heeft paarden doorverkocht zonder hun eigenaars terug te betalen. Dat stellen zeker drie slachtoffers aan Omroep Brabant. Bovendien wordt er dinsdag aangifte tegen S. gedaan door een van de slachtoffers voor poging tot doodslag. Rowan S. is een bekende van de politie en de biologische vader van baby Hannah, die in 2018 door S. en haar biologische moeder werd ontvoerd in Eersel.

Na die ontvoering, waarvoor beide ouders een celstraf kregen, kwamen ook talloze oplichtpraktijken van S. aan het licht. S. stond online vooral bekend om zijn frauduleuze praktijken met zijn bedrijf in parketonderhoud.



Dat het ook nu om Rowan S. gaat, is volgens drie slachtoffers zo zeker als tweemaal twee vier is. Een van hen is Désiree van Wijk. Maandagmiddag had zij na weken radiostilte een aanvaring met S toen ze hem toevallig tegenkwam. De confrontatie liep volgens haar totaal uit de hand. Nu gaat ze twee aangiftes tegen S. doen: één van oplichting en één van poging tot doodslag.

‘Gigantisch dossier’

Een paar maanden geleden bracht Désiree van Wijk haar paard naar een stal in Brabant. Het dier zou worden doorverkocht, maar haar paard bleek opeens kwijt, meldde de beheerder van de stal. Uit gesprekken met de slachtoffers blijkt dat S. steeds andere namen gebruikte. Désiree trok net als twee andere slachtoffers, Hilde Bowe en Frans Klos, aan de bel, ze was opgelicht.

Frans en Hilde hebben beide al aangifte van oplichting tegen S. gedaan. “De politie in Brabant heeft een gigantisch dossier over hem”, aldus Frans.

Désiree heeft haar paard terug

Frans en Hilde hebben hun paard nog niet terug. Désiree inmiddels wel. “Ik werd zondagavond gecontacteerd door een andere handelaar uit Brabant. Die claimde dat hij dacht te weten waar mijn paard was, omdat hij het zou hebben doorverkocht aan iemand in de buurt van Wassenaar.”



Maandag kwam Désiree in contact met die man. “Mede dankzij tussenkomst van de politie ben ik erin geslaagd mijn paard terug te krijgen. Maar ik moest het paard wel terugkopen van de man die het had overgekocht. Dat heeft mij 4000 euro gekost.”