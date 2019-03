Miljoenen voor extra vrachtwagenparkeerplaatsen langs snelwegen

De vrachtwagenparkeerplaats in Asten is één van de vier parkeerplaatsen die uitgebreid wordt met Europees geld. Het extra geld moet voorkomen dat de huidige parkeerplaatsen langs de snelweg overvol zijn, waardoor er ook vrachtwagens op de vluchtstrook pauzeren.

In totaal is er vier miljoen beschikbaar om parkeerplaatsen in Venlo, Asten, Rotterdam en Dordrecht uit te breiden. Europa vindt het belangrijk dat Europese snelwegen, havens en luchthavens beter toegankelijk zijn voor vervoerders. Deze parkeerplaatsen richting Rotterdamse haven worden aangesloten op een digitaal netwerk waardoor chauffeurs kunnen zien waar nog parkeerplaatsen zijn.

800 extra parkeerplaatsen

In totaal komen er 800 parkeerplaatsen bij. Minister van Nieuwenhuizen is blij met de bijdrage van de Europese Commissie. In Transport Online zegt zij; “We hebben in de buurt van onze grote transportcorridors van en naar de Rotterdamse haven veel behoefte aan extra plaatsen op beveiligde truckparkings met voorzieningen. We ontlasten daarmee de overvolle verzorgingsplaatsen direct aan de snelwegen die alleen bedoeld zijn om kort te parkeren."