Vrijwilligers helpen gewonde bakker Maarten uit de brand: 'Het ontroert me echt'

Zes weken mag Maarten helemaal niet werken en moet hij rust houden. Maar dat is helemaal niks voor de 69-jarige fanatieke bakker, die nu op krukken door de bakkerij schuifelt. Maarten zag tijdens een etentje met vrienden een afstapje over het hoofd. "Het deed ontzettend pijn op dat moment."

Geen makkelijke patiënt

Het valt niet mee voor Maarten om nu alles aan anderen over te laten. "Maar ze doen het helemaal geweldig en op een hele leuke manier," zegt hij. "Ze belden me allemaal op en gingen het meteen voor me regelen. Dat ontroert me echt. Het doet me wel wat, ja."

Maarten wordt nu bijgestaan door een stuk of 5 vrienden en kennissen. Eén ervan is Romy Esmée Nieuwenhuizen, die stage heeft gelopen bij Maarten. Naast haar huidige werk, helpt ze nu Maarten uit de brand. En nee, Maarten is geen makkelijke patiënt. "Maar nu heeft hij tijd om de paaseitjes mee te maken, dus dat komt wel goed."

'Lieve reacties'

Maarten runt al tientallen jaren de familiebakkerij aan de Heuvelstraat in Tilburg. En dus heeft hij een grote groep vaste klanten. "Ik ben echt overstelpt met allemaal lieve en leuke reacties."

Aan pensioen moet de 69-jarige dan ook niet denken. "Snap je nou, dat ik er niet mee wil stoppen? Zoveel lieve mensen die mij helpen, mooie producten maken en leuke klanten hebben? Ik denk er niet aan om te stoppen."