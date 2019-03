Rechter vernietigt vergunning voor zestiende editie van de Dakar Pre-proloog op Eurocircuit

De vergunning voor de zestiende Dakar Pre-proloog in Valkenswaard is dinsdag door de rechter ingetrokken. De gemeente had al een vergunning voor de komende editie in oktober verleend, waarop een aantal buurtbewoners naar de rechter stapte. Zij zouden last hebben van de toenemende stank-, geluids- en verkeersoverlast. "De gemeente had nooit een vergunning mogen geven."

Volgens de rechtbank heeft de gemeente de verkeerde procedure gevolgd voor het verlenen van een vergunning voor de Dakar Pre-proloog. De gemeente had volgens de rechter beter moeten kijken naar de hoeveelheid bezoekers van de Pre-proloog en de ruimte die daarvoor beschikbaar was. Ook is er te weinig onderzoek gedaan naar de invloed van het evenement op de natuur.

De Pre-proloog geldt als het uitzwaaimoment voor de Nederlandse deelnemers aan de echte Dakar Rally. Ze presenteren zich in vol ornaat aan de Nederlandse fans en rijden er korte wedstrijden. Er komen jaarlijks 25.000 bezoekers op af.

'Illegale activiteiten'

Twee jaar geleden al dienden vereniging Groen & Heem en de Actiegroep Verontruste Omwonenden Eurocircuit een petitie in tegen de uitbreiding van het Eurocircuit. Ze benadrukken dat ze niet tegen het circuit zijn, maar ze protesteren wel tegen de 'illegale commerciële activiteiten'.

Voorstanders voor het circuit en de Pre-proloog zijn er ook. Johan Wijbenga is een van hen. Hij woont bij het circuit om de hoek en is fan. "Ik heb zelf vroeger ook aan motorcross en autocross gedaan. Ik weet hoe moeilijk het is om ergens te kunnen crossen. Zo'n mooi circuit als deze is een aanwinst voor Valkenswaard. Mensen komen vanuit België en Duitsland naar Valkenswaard voor de Pre-proloog", zei hij eerder.

