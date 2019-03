Feestje van motorclub No Surrender wordt verstoord door grote politiecontrole

Leden van de motorclub No Surrender zijn dinsdagavond op grote schaal door de politie gecontroleerd. Dat gebeurde langs de Turnhoutsebaan in Goirle.

No Surrender had net over de grens in België in het clubhuis een feest georganiseerd. Daar zouden veel leden van de motorclub bij aanwezig zijn. De politie was op de hoogte van het treffen en besloot om met onder meer de Belastingdienst een controle op te zetten. Ook de Belgische politie sloot bij de controle aan.

Behalve de Turnhoutsebaan hield de politie ook andere toegangswegen naar het clubhuis in de gaten. Diverse leden van de motorclub werden gecontroleerd. De resultaten worden woensdag door de politie bekendgemaakt



