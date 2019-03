Huisartsen op zoek naar nieuwe Q-koortspatiënten: 'Elke maand nog nieuw geval ontdekt'

EINDHOVEN -

Huisartsen gaan in samenwerking met het RIVM op zoek naar chronische Q-koortspatiënten, die nog niet bekend zijn. Acht huisartsenpraktijken in risicogebieden in vooral Brabant gaan hun bestand screenen om risicopatiënten op te sporen en bloed te testen. Dat is belangrijk, want deze patiënten zijn heel erg moeilijk te vinden en de ziekte kan dodelijk zijn.