Ruim 100 tips over mishandeling door criminelen bij villa Wernhout, meeste tips gaan over merk tas

Bij de politie zijn na de uitzending van Bureau Brabant over een stelletje in Wernhout dat mishandeld werd door drugscriminelen 110 tips binnengekomen. Een groot deel daarvan ging over het merk tas die een van de criminelen bij had, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie kon zelf het logo op de tas niet thuisbrengen. "Er worden twee merken genoemd. Armor of Rambam. We hebben ook namen van winkels waar die tassen worden verkocht," aldus de woordvoerder.

Bij de politie komen ook klachten binnen over de details die bekend gemaakt zijn over de mishandeling. Zo is in de reconstructie te zien dat de man wordt mishandeld met een strijkijzer en boormachine. "Dat hebben we bewust gedaan, we willen mensen waarschuwen om niet de lichtvaardig in zee te gaan met drugscriminelen."

Het echtpaar dat geldproblemen heeft mocht tegen een vergoeding in een villa wonen, mits ze een oogje houden op de grote schuur naast de villa die criminelen gebruiken om hennep te drogen. Maar als in november 2018 de hennep gestolen wordt, komen de criminelen verhaal halen bij de woning.



Over de tas heeft de politie geen tips meer nodig, wel krijgt ze graag nog tips over de identiteit van de drugscriminelen.

LEES OOK: Stel past op 'wietvilla' maar wordt ernstig gemarteld met boor en strijkijzer na diefstal hennep

Bureau Brabant kwam maandagavond op tv. Dinsdag werd bij Opsporing Verzocht ook aandacht besteed aan een andere zaak, een ernstig geweldsmisdrijf in Oudenbosch. Daar zijn nog geen tips over binnen gekomen.