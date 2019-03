Treinen tussen Boxtel en Eindhoven rijden weer na tweede stroomstoring in één week

Door een stroomstoring tussen Eindhoven en Boxtel reden er woensdagmiddag korte tijd geen treinen op dit traject. Twee relais waren kapot. Eerder meldde de NS dat de vertraging tot kwart voor twee zou duren, maar om tien over half één was de storing al voorbij. Er reden bussen om gestrande reizigers te vervoeren.

Eerder deze week lag het treinverkeer op het traject ook al stil, al waren de gevolgen van de de storing toen veel groter. Zondag stonden reizigers uren op verschillende stations te wachten.









Volgens ProRail schuilt de oorzaak van de twee storingen in een eerdere blikseminslag op 13 maart. "Er gaat dan een enorme spanning door de apparatuur heen. Dan zien we soms pas op een later moment dat bepaalde apparatuur het begeven heeft", aldus een woordvoerder.

