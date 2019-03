Twan is draagvader van babywallaby Skippy, want haar echte moeder liet haar hulpeloos achter

Dag en nacht zijn ze in de weer met Skippy. Het diertje werd enkele weken geleden gevonden in een hok op het vakantiepark van Twan en Kim. Op het terrein hebben ze tussen de vakantiehuisjes allerlei dieren lopen. Vooral tropische vogels maar ook kleine kangoeroes.

Normaal gesproken blijven de babywallaby's in de buidel van hun moeder, maar Skippy kon niet meer terugkruipen en dreigde in de kou te overlijden. Het kleintje werd door bezoekers gevonden en sindsdien is ze dag en nacht bij het stel.

Zwanger

"Je geeft ze de fles, ze slaapt veel, maar ze huilt niet, dus dat maakt het een stuk makkelijker dan een gewone baby", zegt Kim over baby Skippy. Verschil is wel dat Skippy 24 uur per dag dichtbij is. Twan en Kim dragen Skippy in een buidel en 's nachts ligt het beestje bij ze in bed.

Twan vindt het vooral bijzonder dat hij ook een keer kan voelen hoe het is om zwanger te zijn. "Toen Kim zwanger was van m'n eigen kinderen was ik al benieuwd hoe dat zou zijn en nu voel ik Skippy draaien en trillen en zit m'n kleding strak om m'n buik", zegt Twan terwijl hij over zijn buik streelt waar Skippy in een buidel zit.

Eigen benen

Het stel moet nog vier weken met baby Skippy in de speciale buidel lopen. Dan moet het diertje zo ver aangesterkt zijn dat het op eigen benen tussen de andere wallaby's kan rond huppen.