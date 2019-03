Jurre is pas 15 en heeft kanker, voor zijn 16e verjaardag hoopt zijn familie op heel veel kaartjes

"We hopen dat alle kaartjes hem net dat zetje geven om met wat nieuwe energie nog de rest van de chemo’s af te maken", zegt zijn moeder Ingrid Vos.

Jurre genoot altijd van een partijtje hockey, gamen en gezellig chillen met zijn vrienden. Toen hij plotseling last kreeg van pijn, leek het in eerste instantie onschuldige groeipijn, vertelt Ingrid. “Jurre is een flinke knaap van 1,83 meter en de laatste tijd groeide hij flink. Zo’n groeispurt kan pijn veroorzaken, we zochten er verder niets achter.

'Grootste schok ever'

Toen verscheen er een flinke bult op zijn bovenbeen. We dachten dat hij misschien een spiertje had gescheurd maar besloten om toch maar even naar de huisarts te gaan. Hij stuurde ons meteen door naar het ziekenhuis. Daar kregen we te horen dat Jurre een tumor in zijn bot had. We stonden compleet perplex. Je hoort wel eens van andere mensen over kanker, nu overkwam het onze zoon. Het was de grootste schok ever.”

Dat was begin september. Inmiddels heeft Jurre dertien chemo’s gehad en het einde is nog niet in zicht. Ook onderging hij een operatie voor een reconstructie aan zijn bovenbeen. “Het is een zwaar traject”, zegt moeder Ingrid. “De chemo’s volgen elkaar snel op. Na een kuur in het ziekenhuis kan hij een paar dagen naar huis en dan is het alweer tijd voor de volgende chemokuur."

Kaal en in een rolstoel

Jurre is inmiddels kaal en ook heeft hij een neussonde. Door de operatie mag hij bovendien een half jaar lang niet op zijn been lopen. "Hij zit nu in een rolstoel", vertelt Ingrid. "Ja, het is op sommige momenten heel heftig voor hem. Maar gelukkig kan hij nog steeds kracht uit kleine dingetjes kracht halen.”

Over een paar dagen, op 1 april, is het Jurre zijn 16e verjaardag. Hij heeft dan net een chemokuur gehad en de volgende staat alweer snel daarna gepland. Zijn verjaardag zal daarom niet uitgebreid worden gevierd, maar zijn familie zou het super vinden als hij door heel veel mensen wordt gefeliciteerd. Daarom is er op Facebook een oproep gedaan om Jurre een kaart te sturen, als steuntje in de rug. “Het loopt nog niet storm, maar Lil’ Kleine heeft een videoboodschap voor Jurre opgenomen, waarin hij hem veel sterkte wenst. Zo fantastisch!"

Ingrid: "We wilden het eigenlijk tot zijn verjaardag bewaren, maar hij zat er gisteren echt even helemaal doorheen en kon wel een oppepper gebruiken. Toen besloten we het filmpje met Lil’ Kleine alvast te laten zien. Hij vond het echt geweldig en was er zo blij mee!”

Wil je Jurre ook verrassen voor zijn verjaardag? Stuur dan een kaartje naar Jurre Vos, Neerwal 92, 5708 ZA in Helmond.