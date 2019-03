Man prikte jarenlang autobanden lek in Berghem: 180 uur taakstraf

De 42-jarige man die in 2015, 2016 en 2017 tientallen autobanden lekprikte in Berghem krijgt een taakstraf van 180 uur. Als hij opnieuw in de fout gaat, krijgt hij twee maanden celstraf. Twee weken eerder eiste justitie 240 uur taakstraf tegen de man.

In de rechtbank van Den Bosch vertelde de bandenprikker twee weken geleden dat hij spijt had van zijn daad, die hij uit frustratie en jaloezie had gepleegd.

‘Stok achter de deur

De verdachte had financiële problemen, had problemen op zijn werk en was ontevreden over het flatje waar hij woonde.

LEES OOK: Bandenprikker in Berghem steekt mes in zestig autobanden

Volgens de reclassering is er een kleine kans dat de verdachte opnieuw de fout ingaat. Toch is er twee maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. "Een stok achter de deur", volgens de rechter.