Robbie Braxhoofden (60) vermist in Oosterhout, hij liet een zorgwekkend briefje achter

Rond halféén 's middags is er nog gepind met zijn pinpas. Daarna ontbreekt ieder spoor. Braxhoofden is kaal en heeft een grijze sik. Hij draagt vaak shirts van metalbands. De man is 1,85 meter lang en weegt 130 kilo.

Tips kunnen worden doorgebeld naar de politie via telefoonnummer 0800 - 6070.