Een robot werkt in de moestuin en via een app kun je het volgen: pixelfarming is de toekomst

Op de website pachtjepixel.nl kunnen mensen zich aanmelden om direct groenten bij Simone en Arend te bestellen. Een robot gaat dan aan het werk en teelt de groenten. Via een app kan de klant alles in de gaten houden. Als er geoogst kan worden, krijgt de klant de groenten thuisbezorgd. Van januari tot en met maart kunnen klanten hun eigen moestuin inrichten. In de rest van het jaar krijgen de klanten een veld met groenten aangeboden.

Gevarieerder landschap

Volgens Simone Koekkoek ziet een akkerland er heel anders uit bij pixelfarming. "Het is geen monotoon grasland zoals we dat gewend zijn, maar het landschap is veel gevarieerder." Dat komt omdat er op een veld op elke 'pixel', een stukje van tien bij tien centimeter, verschillende gewassen geteeld kunnen worden.

"De huidige agrarische sector draait op monoculturen. Hier zaaien we elke dag wat anders in, zoals een paar aardappels en bloemkolen. Volgende week weer een volgende sessie."

De eerste klant meldt zich woensdag bij De Campus in Almkerk, waar pixelfarming praktisch is uitgevonden. Het Sint Antoniusziekenhuis in Utrecht wil het wel eens uitproberen. "Dit is een heel innovatief concept", zegt Wenny Braam van het ziekenhuis. "We dragen duurzaamheid een warm hart toe. We willen kijken of we voor ons personeelsrestaurant verse producten zelf kunnen produceren."

'Wekelijks leveren'

Simone en Arend Koekkoek willen wekelijks gaan leveren aan het ziekenhuis. "Het personeel in de kantine krijgt te zien waar hun eten vandaan komt. Wat in de ochtend wordt geoogst, belandt in de middag op het bord." Voor de gewone consument lukt het nog niet om wekelijks te leveren. Daarom hoopt Simone dat het pixelfarming binnen vijf jaar een hoge vlucht gaan nemen.

Honderd particulieren doen nu aan pixelfarming bij Simone en Arend. "Het is de bedoeling dat zij ook in de toekomst wekelijks kunnen bestellen bij ons."

Toekomst van Pixelfarming

Simone en Arend zijn ervan overtuigd dat pixelfarming ook interessant is voor boeren. "We hebben de eerste aanvragen voor een robot al binnen," zegt Simone. De robot is nog volop in ontwikkeling. "We werken er hard aan om de robot sneller te laten werken en meer functies te geven."

"Vanaf 1980 is de opbrengst van het areaal dat we nu hebben met 10 procent gedaald. Dat heeft te maken met de monoculturen die we hier toepassen. Als je aan pixelfarming doet, met een grote biodiversiteit en met de natuur, haal je 20 procent meer voedsel van het land af."