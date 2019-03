Michael van Gerwen wint Premier League-wedstrijd in Rotterdam met grote cijfers van Peter Wright

Michael van Gerwen is na een veegpartij de nieuwe koploper in de Premier League. De regerend wereldkampioen was in Rotterdam, tijdens de eerste van twee Premier League-avonden in Ahoy, met maar liefst 7-1 te sterk voor Peter Wright.

Wright mocht beginnen aan de wedstrijd, maar het was Van Gerwen die als eerste op het scorebord kwam. En daarmee zette Mighty Mike direct de toon voor de rest van de wedstrijd. Zijn Schotse tegenstander was aanwezig op het podium, maar een echte rol speelde hij niet in het verhaal dat Van Gerwen met zijn pijlen vertelde.

Nadat Van Gerwen via een break op 1-0 kwam, maakte hij er via een 116-finish 2-0 van. Op het moment dat Peter Wright in de derde leg de eerste 180 van de wedstrijd gooide - en zo een voorsprong wist te nemen - volgde Van Gerwen met dezelfde score. Even dacht Wright aan een 2-1 in legs, maar op het moment dat er bij hem nog tachtig op het scorebord stond gooide Van Gerwen in twee pijlen 47 uit.

In de vierde leg liet Van Gerwen kansen liggen om de leg te pakken. Zorgen hoefde hij zich niet te maken, want Wright stond op dat moment nog op 238. Uiteindelijk was het na zeventien pijlen klaar en kwam Van Gerwen op 4-0.

In de vijfde leg kreeg Wright zijn eerste pijl op een dubbel, die wist hij echter niet te verzilveren. Van Gerwen stond vervolgens klaar en raakte dubbel negen voor een 5-0 voorsprong. Bij een 6-0 achterstand mocht Van Gerwen voor de wedstrijd gooien, negentig ging echter niet uit met drie pijlen. Wright raakte vervolgens wel, waardoor de hatelijke nul van het scorebord verdween voor de nummer drie van de wereld.

Het bleef wel bij die ene leg voor Wright. Van Gerwen gooide na twee missers zijn derde matchdart in de achtste leg raak, via dubbel zes won MvG de wedstrijd: 7-1.

Koppositie

Van Gerwen verloor vorige week de koppositie in de Premier League door een nederlaag tegen Daryl Gurney. Die koppositie pakte de regerend wereldkampioen donderdagavond weer terug. Rob Cross verloor in Rotterdam van Mensur Suljovic. Door de zege is Van Gerwen weer de eerste op de ranglijst. Net als Cross staat Van Gerwen op elf punten, het legsaldo van Van Gerwen is echter beter.

