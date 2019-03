‘Je kan niet tekort komen, we bakken er minimaal een paar duizend per dag’

In alle vroegte wordt er al flink gebakken, uitrusten van het feestje is er niet bij voor winnaar Lars van Dongen

Lang nagenieten van de winst is er niet bij, het is alle hens aan dek vandaag. “Je kan niet tekort komen”, vertelt winnaar Lars van Dongen. De oven maakt overuren. “We bakken er minimaal een paar duizend per dag.”

Vaker bekroond

Er staan meer bekers in de bakkerij. Drie planken vol met awards, gewonnen door vader Léon van Dongen. De laatste won hij in 2015.

De winst van gisteren is de eerste sinds zoon Lars de bakkerij van vader Leon van Dongen overnam. “Het is een familierecept, daar is weinig aan veranderd”, toch heeft Lars geprobeerd het worstenbroodje nóg beter te maken. “Aan het handwerk kan je wel het een en ander doen, we hebben geprobeerd het broodje strakker te maken en een mooiere glans te geven, maar de smaak is hetzelfde gebleven.”



Worst van kop tot kont

Om halfzeven donderdagochtend opent de bakkerij haar deuren, maar langzaam opstarten is er niet bij. De eerste klanten staan al voor de deur. “Voor dit worstenbrood kom je heel graag vroeg je bed uit”, vertelt een klant. Wat het zo lekker maakt? “Worst van kop tot kont zeggen ze hier altijd op Wagenberg. Lekkere worst, lekker gehakt en lekker gekruid.