Maarten van der Weijden: 'In tegenstelling tot kankerpatiënten heb ik wel een tweede kans'

WASPIK -

“Het was zwaar, maar ik ben weer helemaal hersteld. Het financieren van twaalf kankeronderzoeken, wat we met de opbrengst van vorig jaar hebben gedaan, geeft kracht.” Dat is de motivatie voor Maarten van der Weijden uit Waspik om opnieuw een poging te doen om de Elfstedentocht te zwemmen.