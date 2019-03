Precies 50 jaar geleden won Lenny Kuhr het songfestival met De Troubadour

29 maart 1969, Teatro Real, Madrid. Daar is die avond het 14e Eurovisiesongfestival. Zestien landen doen mee, als achtste mag Lenny Kuhr namens Nederland het podium op. Voor de zeldzame bezitters van kleurentelevisie is te zien dat ze een rode jurk aan heeft, gemaakt door de bekende couturier Frank Govers. En ze begeleidt zichzelf op gitaar. Van zenuwen geen spoor.

Lenny Kuhr en Piet Souer met De Troubadour

Zeer gefocust zingt ze over de troubadour: "Hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek..." Aan het eind het bekende "lai la la lai..." Lenny lacht uitbundig en beweegt van links naar rechts. Na de laatste langgerekte laaaaa spreidt ze haar armen en reikt naar de hemel. Opluchting: het zit erop.

Scorebord na afloop van het songfestival van 1969: vier winnaars.

Een klein uur later, in datzelfde theater, is de verwarring compleet. Presentatrice Laurita Valenzuela grijpt vertwijfeld naar haar hoofd. Hoe moet dat nou? De stemmen zijn geteld en te zien is dat er vier landen zijn met de hoogste score. Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk én Nederland: allemaal hebben ze 18 punten. Wat nu?

Lenny Kuhr krijgt haar medaille uit handen van Massiel, de winnaar van het jaar ervoor.

De voorzitter van de jury biedt uitkomst: "Er zijn dit jaar vier winnaars", zegt hij. "Vier winnaars?!" zegt de presentatrice met schrik in haar stem. En even later reikt ze dus vier keer een medaille uit en zijn er vier reprises. De Nederlandse commentator dat jaar, Pim Jacobs, vindt het allemaal prachtig: "Geweldig! Een zalige atmosfeer dames en heren, hier in de zaal. Al die Spanjaarden die meeklappen. Het is uniek, het is geweldig om mee te maken."

Tom van den Oetelaar over het songfestival van 1969, met unieke geluidsfragmenten.

Wat moet je als er meerdere deelnemers zijn met het hoogste aantal punten? Voor die situatie waren in 1969 nog geen regels. Maar dat is daarna vliegensvlug aangepast. Want het ongenoegen bij andere landen was groot. Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen en Portugal boycotten het jaar erna het songfestival. Maar in 1971 waren ze allemaal weer terug. En het songfestival ging door alsof er nooit wat gebeurd was.

De Troubadour betekende voor Lenny Kuhr de grote doorbraak. Ze nam het lied ook op in het Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans. Vooral in Frankrijk had ze succes. Ze mocht optreden in het voorprogramma van de legendarische zanger George Brassens. In eigen land scoorde ze in 1980 een grote hit met 'Visite'.

Fado's

Maar hits scoren was niet haar ding. Ze wilde haar eigen artistieke weg gaan. Lenny maakte een album met liederen van Schubert en ze zong Nederlandse fado's.

Vijftig jaar na de songfestivalwinst treedt Lenny Kuhr nog steeds op. Vrijdagavond geeft ze een concert in het Muziekgebouw in Eindhoven. Daar presenteert ze ook haar nieuwe CD: 'Het lied gaat door'. Het klinkt als een logisch vervolg op De Troubadour: "Dit gaat een keertje voorbij. De duizenden dingen vergaan. Maar het lied zal alle harten doordringen. Iets mooiers is er niet."