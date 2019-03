Gluren bij de buren: deze pareltjes zijn te bewonderen tijdens Open Huizen Dag

Bungalow voor een prikkie

Krijg je van de bank maar een kleine hypotheek? Een van de goedkoopste huizen is deze bungalow, op vakantiepark Stille Wille, vlakbij Middelbeers. Voor 125.000 euro heb je hem al. Het gebouw is volledig van hout. En: je mag ook gebruikmaken van het zwembad en de tennisbaan van het park.





Bungalow voor een zacht prijsje. (foto: Funda)





Schoenenwinkel

Hou je van klussen? Dan kun je deze voormalige schoenenwinkel in Sint Anthonis kopen. Je mag een gedeelte van de winkel uit 1984 ombouwen tot huis. Kun je gelijk nog wat verkopen. Vanaf 148.000 euro kun je al aan de slag. Heel misschien krijg je nog wel wat verdwaalde klanten aan de deur, op zoek naar maatje 42.

De voormalig schoenenwinkel in Sint Antonis. (foto: Funda)

Bijna twee miljoen

Misschien heb je nog twee miljoen liggen. Dan kun je kiezen voor dit luxe huis aan de parade in Den Bosch. Het grenst aan de stille binnentuin van de Sint Janshof. Je krijgt er ook nog twee parkeerplaatsen bij. Met een vraagprijs van 1.975.000 euro lijkt het wel het duurste huis dat meedoet aan de Open Huizen Dag in onze provincie.

Het duurste Brabantse huis op Funda dat meedoet aan Open Huizen Dag. (foto: funda)



Achttien kamers

Als je vaak gasten over de vloer hebt, zou je dit huis in Oostelbeers kunnen overwegen. In dit huis kun je verdwalen. Het heeft totaal achttien kamers, waarvan tien slaapkamers. Ook heeft het een binnentuin. Bovendien kun je er een Bed en Breakfast starten. Zo kun je de vraagprijs van 689.000 euro misschien terugverdienen.



Dit huis heeft achttien kamers. (foto: funda)





Groene vingers

Mooi groen is niet lelijk. Je moet groene vingers hebben voor dit pand, dat dan weer wel. Dit huis in Tilburg staat te koop voor 479.000 euro. Bovendien heb je ook nog een achtertuin met, jawel, ook daar een klimop.

Mooi groen is niet lelijk. (foto: funda)



Zo rood als een vuurtoren

De huidige eigenaar houdt van felle kleuren, dat is duidelijk. De buurman heeft een andere smaak. Hij trok letterlijke (een grijze) grens. Het is rond 1850 gebouwd en in de loop der jaren flink verbouwd en gemoderniseerd. Het staat te koop voor 399.000 euro.