Voorwaardelijke taakstraf voor motoragent na duwen rijdende scooterrijder tijdens achtervolging

De motoragent die begin juli 2015 een rijdende scooterrijder tijdens een achtervolging door het centrum van Eindhoven omverduwde waardoor die viel, is door het gerechtshof in Den Bosch woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen aan de scooterrijder.

Agenten gaven de scooterrijder - die ze wilden controleren in verband met een inbraak in een huis - rond halftwee 's nachts een stopteken, maar die negeerde dit. Hij sloeg op de vlucht. Twee motoragenten gingen achter hem aan en probeerden hem klem te rijden in de Paradijslaan. Een agent duwde tijdens de achtervolging tegen het stuur van de scooter. Daardoor viel de scooterrijder. Die droeg geen helm en raakte zwaargewond aan zijn hoofd en nek.

'Verwijtbaar onvoorzichtig gehandeld'

Tegen de motoragent die hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden, was twee weken geleden een taakstraf van honderd uur geëist. Volgens het gerechtshof is de agent inderdaad 'verwijtbaar onvoorzichtig' te werk gegaan - "Hij had anders moeten en kunnen handelen" - maar het gerechtshof twijfelt niet aan de verklaring van de motoragent dat hij er vanuit ging dat de verdachte na de duw tegen het stuur van de scooter en zijn val ongedeerd zou opstaan.

De rechter veroordeelde de motoragent in 2016 nog tot een taakstraf van honderd uur voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Maar dat vindt het gerechtshof 'te zwaar gezien de lange, onberispelijke staat van dienst' van de motoragent.