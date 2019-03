Zes meter hoge muurschildering van Vincent van Gogh verrijst in Den Bosch

Het kunstwerk wordt zes meter hoog en ruim twee meter breed. "Het is onderdeel van een straatkunstroute in de vijf grote Brabantse steden. In de spoorzones van die steden komt een muurschildering met een link naar Vincent van Gogh."

Menselijke kant van Van Gogh

In Den Bosch werken de kunstenaars samen met het Noordbrabants Museum, waar dit najaar een grote expositie te zien is over Vincent van Gogh. Daarin wordt met name de warme menselijke kant van Van Gogh benadrukt. Eric van Boxtel borduurt daarop voort. "Vincent krijgt een centrale plek in deze muurschildering en om hem heen komen personen uit zijn schilderijen, bijvoorbeeld uit de 'Aardappeleters'."

Van Boxtel werkt voor de muurschildering samen met kunstenaar Jan-Henk van Ieperen, bekend van het project Den Bosch Murals. "De stad heeft nog heel veel lelijke muren die we graag met straatkunst op willen vrolijken." Dat deed Van Ieperen eerder ook al met de enorme silo's aan de Tramkade. "Dit appartementengebouw is sociale woningbouw van wooncorporatie Zayaz. Het is mooi dat ze hieraan meewerken."

Heimwee naar Brabant

Donderdag brachten de kunstenaars de eerste grondlaag aan. "Daaroverheen komt het uiteindelijke kunstwerk." Vier dagen hebben ze ervoor uitgetrokken. "Het wordt een vrij symbolische schildering, maar hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je zal zien."

"Het leuke is dat we aan het werk zijn op de dag waarop hij jarig zou zijn geweest", vult Van Ieperen aan. Hij verwijst naar 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh. "Ik heb me de laatste tijd verdiept in zijn leven en werk", zegt Van Boxtel. "Het viel mij op hoe verknocht hij was aan Brabant. In zijn brieven schrijft hij dat hij heimwee had naar hier. Ik ben ervan overtuigd dat hij teruggekeerd zou zijn naar Brabant als hij langer geleefd zou hebben."