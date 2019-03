Staan we straks in de file tussen Hooipolder en Sint Annabosch? Gemeenten sturen brandbrief

Staan we straks in de file tussen Hooipolder en Sint Annabosch? "Door de capaciteitsuitbreiding op de aangrenzende rijkswegen ontstaat er een nieuwe bottleneck op de A27 tussen die twee plekken", schrijven de gemeentes in een brief aan de provincie. Daar heeft de A27 maar twee rijstroken, terwijl er op de andere plekken dan drie rijstroken zijn.

LEES OOK: Handtekeningen zijn gezet, A27 vanaf Hooipolder wordt aangepakt en dit zijn alle veranderingen

De gemeente wil dat ook het zuidelijke deel van de A27 op de schop gaat. Verder vragen de gemeentes aandacht voor drukte op de lokale wegen. "Verkeer dat via de A27 zou moeten rijden, rijdt nu via de lokale, parallelle wegen. Dit leidt ook tot knelpunten op het gebied van leefbaarheid en doorstroming."

Knooppunt Hooipolder wordt drie jaar eerder onder handen genomen dan eigenlijk was bedacht. In 2022 wordt een begin gemaakt met het aanpakken van het knooppunt. Het nieuwe knooppunt moet nu in 2026 klaar zijn.