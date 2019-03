Koningin Maxima bezoekt koninklijke brouwerij Bavaria

De koningin kreeg een rondleiding op het complex van Bavaria. Als inleiding van een groot feest ter ere van het 300-jarig jubileum was de koningin getuige van het aanslaan van een vat van driehonderd liter.

Koninklijk

Moederbedrijf Family Swinkels Brewery kreeg woensdag te horen dat het bedrijf voortaan de titel 'koninklijk' mag dragen. Daarmee komt het bedrijf in een illuster rijtje met giganten als Royal Shell en de KLM.

Directievoorzitter Jan-Renier Swinkels is in zijn nopjes met het bezoek van de koningin. "We zijn zeer vereerd dat we koningin Máxima hebben mogen ontvangen ter ere van ons 300-jarig bestaan. Het is een erg mooi en belangrijk moment in de historie van ons familiebedrijf en iedereen die bij onze familie hoort."

Buma

De koningin was overigens niet de enige hoogwaardigheidsbekleder die aanwezig was bij het feest. Ook CDA-leider Buma liet zijn gezicht zien. Hij werd voor de foto even de buurman van Tatjana Simic.