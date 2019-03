Daten zoals bij First Dates, maar dan zonder camera's: het kan in Den Bosch

Koppels krijgen een speciaal First Dates By Seasons-menu. (Foto: Pixabay)

Opgefrist en mooi gekleed ben je er klaar voor. Je wordt ontvangen door de gastheer en met zweterige handen loop je naar de bar. Je blind date zit er al. Samen nemen jullie plaats aan tafel en eten jullie een hapje. Aan het einde wacht daar dan de brandende vraag: gaan jullie nog een keer daten? Voor velen klinkt dit scenario bekend in de oren door het populaire televisieprogramma First Dates. Maar ditzelfde concept kun je nu, zonder camera’s, ook beleven in restaurant Seasons in Den Bosch aan de Orthenstraat.

Bedenker van het concept, Jacky Goossens, viel het op dat singles steeds minder voelen voor het online daten. “Mensen willen niet meer swipen in een app. Uiteindelijk wil je iemand gewoon in het echt zien, iemand in de ogen kunnen kijken en praten”, zegt ze. “Toen ik het televisieprogramma First Dates zag, begon het bij mij te kriebelen om ook mensen bij elkaar te brengen.”

First Dates By Seasons

In het televisieprogramma First Dates worden twee mensen aan elkaar gekoppeld. Ze ontmoeten elkaar in een restaurant, drinken een drankje aan de bar, gaan met elkaar eten, betalen de rekening en besluiten daarna of ze nog een keer willen daten of niet. Het blind daten in Den Bosch, onder de naam ‘First Dates By Seasons’, is precies de formule van het televisieprogramma, maar dan zonder camera’s.

“Ik heb een communicatieachtergrond en bij communicatie ben je ook altijd bezig met de communicatie tussen mensen en hoe de boodschap bij de ander aankomt”, vertelt Jacky. “Ik vind het hartstikke leuk om mensen bij elkaar te brengen. Het is tegelijkertijd ook spannend en een uitdaging of het stel nog een keer gaat daten.”

Aanmeldformulier

Om een stel bij elkaar te brengen, laat Jacky mensen een aanmeldformulier invullen. Hierin komen vragen voorbij als: ‘Wat is voor jou de absolute afknapper?’, ‘Vind je het belangrijk als de ander maatschappelijk geïnteresseerd is?’, en ‘Hoe belangrijk is uiterlijk voor jou?’. “Dan probeer ik aan de hand van de antwoorden een match te vinden”, legt Jacky uit.

Ze let er bij het matchen op of bepaalde antwoorden gelijk zijn aan elkaar, maar tegelijkertijd ook of de twee elkaar juist kunnen aanvullen. “Als de een avontuurlijk is en de ander zit liever op de bank, maar de rest van de antwoorden matchen wel, dan zouden ze misschien alsnog bij elkaar kunnen passen”, gaat Jacky verder. “Maar het is geen garantie dat de twee echt bij elkaar passen. Het gaat om de gezellige avond.”

De date

Jacky werkt samen met Cees van Beurden en Daniëlle Taverne, de eigenaren van het restaurant. Als er een match is en de date is gepland, verwelkomen Cees en Daniëlle als gastheer en gastvrouw het stel. De twee worden, net als in het televisieprogramma, naar de bar gebracht waar ze samen een drankje doen. Vervolgens krijgt het stel aan tafel een speciaal ‘First Dates By Seasons’-driegangenmenu.

“Ik trek me die avond terug”, zegt Jacky. “Na afloop neem ik ze dan mee naar een aparte ruimte en daar vraag ik hoe de avond was. En ik vraag natuurlijk of ze nog een keer gaan daten."

’82-jarige vrouw heeft zich aangemeld’

Er is al een ‘proefavond' geweest met zeven koppels. “Als je zag wat er die avond gebeurde, was het alsof je naar het televisieprogramma keek”, zegt Jacky. “Het is toch wel spannend om te daten, dus mensen konden het heel erg waarderen dat wij als team ze opvingen.” Uiteindelijk hebben drie koppels besloten nog een keer te gaan daten.

Na de eerste First Dates By Season heeft Jacky al nieuwe aanmeldingen binnen. Het maakt volgens haar niet uit of je hetero, homo, jong of oud bent. “Alles kan. Een dochter heeft zelfs haar 82-jarige moeder opgegeven.”