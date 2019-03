Nieuw luchtvaartmuseum 'Wings over Woensdrecht' toont unieke collectie

“De unieke collectie vertelt het verhaal over het ontstaan van de vliegtuigindustrie in West-Brabant maar we willen ook uitdrukkelijk jongeren prikkelen voor de luchtvaarttechniek”, legt Sjaak van Loon uit. Van Loon werkte zo’n veertig jaar bij Fokker in Woensdrecht.

Aviolanda

Begin jaren vijftig kwam de ontwikkeling van de vliegtuigindustrie bij de vliegbasis Woensdrecht op gang. Het begon met Aviolanda, korte tijd later gevolgd door Fokker. Inmiddels zijn er in Maintenance Valley verschillende internationale vliegtuigtechniekbedrijven gevestigd. Maar ook alle toestellen van de luchtmacht moeten regelmatig voor een onderhoudsbeurt naar Woensdrecht.

Het idee voor het museum ontstond na een reünie van oud-Fokker medewerkers twee jaar geleden. “We hebben toen een oproep gedaan om spullen ter beschikking te stellen voor een tentoonstelling. Na afloop heb ik alles bij mij in de garage opgeslagen totdat zelfs de auto er niet meer in paste. Toen mijn vrouw zei dat ik de spullen op moest ruimen omdat we geen museum waren, dacht ik dat ga ik doen: Een museum”, aldus Van Loon.

Whiskey Four

Al snel bleek dat ook Ronald Middel van de Luchtmacht al jaren een plek zocht voor bijzondere items die lagen te verstoffen op de vliegbasis. Bovendien beschikte hij over unieke foto’s, spullen en documenten van de ‘Whiskey Four’, het demonstratieteam van de luchtmacht. Twee vliegers hiervan kwamen in 1965 om het leven tijdens een vliegshow boven vliegbasis Woensdrecht. Het verhaal over de ‘Whiskey Four’ maakt deel uit van de permanente tentoonstelling.

De crash tijdens de vliegdemonstratie van Whiskey Four (Beeld: YouTube)

Toch benadrukt Ronald Middel dat het museum niet alleen over het verleden gaat: “We zien ons museum als een groeidocument. We willen geen oude stoffige plek zijn waar je het na één of twee bezoekjes wel weer gezien hebt. We willen de jeugd erbij betrekken om dingen te doen. Zo staat er bij de opening een 3D printer waarmee vliegtuigjes gemaakt kunnen worden die echt kunnen vliegen.”

Volksabdij

Op 3 april wordt het museum in de Volksabdij in Ossendrecht geopend door commissaris van de koning Wim van de Donk. Daarna is het iedere woensdag en iedere zondag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.