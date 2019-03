Leden van Provinciale Staten beëdigd, ogen vooral gericht op Forum voor Democratie

In het provinciehuis in Den Bosch zijn donderdag de leden van Provinciale Staten beëdigd. Er waren 29 nieuwkomers. Alle ogen waren gericht op de gloednieuwe fractie van Forum voor Democratie, die met negen zetels het Brabantse parlement binnenstormde.

Vooraf was al duidelijk naar wie de aandacht uit ging. Fotografen en cameramensen zwermden om Eric de Bie, de fractievoorzitter van FvD, en Hans Smolders uit Tilburg. Deze FvD-politicus kwam met ruim twintigduizend voorkeurstemmen op eigen kracht in de Provinciale Staten.

Eed afleggen

Onder het oog van familieleden en vrienden werden de Statenleden vervolgens in groepjes van vijf beëdigd. Opnieuw ratelden de camera’s toen Eric de Bie als antwoord op de beëdigingsvraag 'zo waarlijk helpe mij God Almachtig' uitsprak. De meeste leden van FvD legden de eed af. Als de partij al wordt verweten uit onbekenden te bestaan is nu wel duidelijk dat de meeste leden in ieder geval in een god geloven.

Commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning Wim van den Donk citeerde in zijn toespraak zijn voorganger Van Voorst tot Voorst die in 1919 de Statenleden installeerde. Baron Van Voorst sprak toen, kort na de Eerste Wereldoorlog, over een enorme maatschappelijke verschuiving die had plaatsgevonden. Van den Donk zei dat er nu weer grote verschuivingen zijn.

Net als Van Voorst honderd jaar geleden, vertrouwt Van den Donk er op dat ondanks de grote verschillen ook nu de vrijheid van woord en eerbied voor elkaars mening zullen blijven, zoals dat de afgelopen eeuw steeds is gebeurd. “Werken in het algemeen belang is geen holle frase”, aldus de commissaris.

Coalitiegesprekken

Gevraagd naar de voortgang van de coalitiegesprekken hielden de politici zich op de vlakte. Hans Smolders van FvD wilde niet meer zeggen dan dat ze in goede harmonie verlopen.