De braafste burgers van Brabant wonen in Sint Anthonis: 'Wij zijn de braafste jongetjes van de klas'

De gemeente Sint Anthonis is een veilige thuishaven voor zo'n 11.000 inwoners. Ze staan er niet van te kijken dat er in de gemeente weinig mensen verdacht worden van een misdrijf. "Er gebeurt heel weinig hier", vertelt een inwoner. Een ander: "We gaan heel vriendschappelijk met elkaar om. Als er iemand met vakantie gaat, dan weten we dat en dan houden we een oogje in het zeil."



Eerder was Sint Anthonis al in het nieuws omdat het de veiligste gemeente zou zijn. Dit omdat er weinig criminaliteit is, denk aan overvallen en woninginbraken. "Ja hoor", bevestigt een andere inwoner lachend. "Wij zijn de braafste jongetjes van de klas." Weer een ander: "Ik ben goed katholiek en ga elke week naar de kerk. Misschien dat dat ook helpt."