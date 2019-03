Albert Heijn XL weer open na dreigtelefoontje

EINDHOVEN -

De Albert Heijn XL in winkelcentrum Woensel in Eindhoven is vrijdagochtend gewoon opengegaan. Donderdagavond werd de supermarkt ontruimd na een dreigtelefoontje. De politie barricadeerde de voordeur en de winkel ging dicht. Vrijdagochtend houdt de politie nog een oogje in het zeil bij de supermarkt.