De nieuwe uitkijktoren van boswachter Frans is bijna klaar: 'Ik kan niet wachten'

De vogeltjes fluiten, de ochtendmist trekt net op en de goudgele zon beschijnt de spiksplinternieuwe uitkijktoren in natuurgebied de Kampina. Boswachter Frans Kapteijns werkte jaren in het gebied voor Natuurmonumenten en doet dat nog steeds als vrijwilliger. De uitkijktoren is het cadeau voor zijn pensioen. Bijna is de toren klaar, in mei gaat hij open.

Bij de trap hangen nog wel rood-witte linten. Niemand mag de toren op. "Dat is te gevaarlijk," zegt Kapteijns. "Nog niet alle spijlen zijn klaar en je kunt vallen." Maar de boswachter verheugt zich enorm op de openingsdatum van 18 mei. "Ik kan niet wachten."

'Wandelende bossen'

De toren staat op een bult op het Banisveld in de Kampina. Daar stond al een uitkijktoren van hout, maar die stond na 13 jaar al op instorten. Vandaar dat de nieuwe toren een metalen constructie heeft. "Dat maakt hem erg duurzaam, mensen kunnen er dan nog lang van genieten," zegt Kapteijns. De toren wordt nog verder afgekleed met hout en heeft een luie trap. "Dat maakt hem ook toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn."

Samen met de bult is de uitkijktoren zo'n twaalf meter hoog. Het uitzicht zal spectaculair zijn, volgens Frans. Het landschap zal ook veranderen op het Banisveld zodat er regelmatig wat nieuws te zien is.

"We krijgen hier zogeheten wandelende bossen", zegt hij. "De koeien die hier grazen, duwen tegen bomen en eten het land op verschillende plekken weer kaal. Er komen heel veel vogels langs. En er zijn schapen te zien. Het is een enorm mooie ruimte waar je in kunt kijken."

'Gek in de lente'

Frans is bijna elke dag bij 'zijn' uitkijktoren. "Ik word altijd een beetje gek in de lente. Er gebeurt dan zoveel in de natuur en ik wil alles zien. En dit is een prachtige plek."

"Je ziet overal al mooie bloesem opkomen. Klein hoefblad komt op, speenkruid komt op." En de wulp roept over de Kampina. "Dat is echt heel fijn om te horen", zegt Kapteijns. "Want de wulp heeft het erg moeilijk."

Tour de Frans

Bij de toren zal uiteindelijk ook het naambord van Frans Kapteijns worden geïnstalleerd, maar de toren wordt nu al 'Tour de Frans' genoemd. "Ik vind het leuk, dat mensen straks letterlijk over me heen mogen lopen," lacht hij.

Kapteijns haalde zelf een groot deel van het geld op voor de toren, via crowdfunding, zo'n 30 duizend euro.