Mark van Bommel weet niet of druk bij PSV of Ajax ligt: ‘Je kunt het van twee kanten bekijken’

Er wordt al geruime tijd toegeleefd naar de clash tussen Ajax en PSV. De ploeg van Mark van Bommel heeft een voorsprong van vijf punten op de Amsterdammers, maar dat wil niet direct zeggen dat de druk bij Ajax ligt, vindt de PSV-trainer. “Je kunt het van twee kanten bekijken, als zij verliezen lopen we nog verder uit, maar als wij verliezen komen ze weer dichterbij.”

Zenuwen

Voor zo’n topper zijn er natuurlijk spanningen, ook bij Van Bommel. “Zenuwen zijn er altijd. Je moet als trainer van tevoren alles proberen voor te zijn en steeds denken: wat als? Natuurlijk kun je dat nooit allemaal goed hebben, maar zenuwen zijn er echt altijd.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Mark van Bommel als speler in duel met Wesley Sneijder (foto: VI Images).

Voor Van Bommel is een wedstrijd met Ajax altijd extra speciaal. De voormalig middenvelder zorgde er in 2005 nog voor dat PSV met 0-4 won in Amsterdam. Van Bommel was toen goed voor een hattrick. “Dit zijn mooie wedstrijden”, zegt Van Bommel over de topper. Het maakt bij iedereen wat los. Natuurlijk is deze wedstrijd speciaal. Het is mooi dat er veel over gesproken wordt. Je merkt wel dat er meer druk is, meer aandacht.”

De wedstrijd in Amsterdam wordt gezien als mogelijke beslissing voor de kampioensstrijd, maar dat gaat Van Bommel te ver. “Ja, het gaat om het kampioenschap omdat het een van de 34 wedstrijden is. Wij willen overal controle hebben en winnen en daar hebben we verschillende opties voor.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Mohammed Ihattaren (links) (foto: VI Images)

Jonkies

Een van die opties is om met de 17-jarige Mohammed Ihattaren te starten. De jonge middenvelder werd vandaag officieel overgeheveld naar de A-selectie en stond de afgelopen twee duels in de basis. Van Bommel is blij met al het jonge bloed dat hij heeft in zijn selectie. “De jonge spelers stuwen het niveau omhoog. Ze kunnen allemaal spelen, anders neem ik ze niet mee. Ik heb spelers op de bank die allemaal kunnen spelen. Als je goed bent maakt het niet uit dat je geen ervaring hebt.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Interland

Feit dat Van Bommel pas vrijdag zijn gehele selectie tot zijn beschikking had, zorgt er niet voor dat de trainer van PSV daarover gaat klagen. “Dat weet je van tevoren”, zegt hij daarover. Van Bommel vindt dat hij en zijn spelers daar maar mee om moeten leren gaan.