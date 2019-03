Snollebollekes pareert sneer Douwe Bob: 'Kom je een biertje pakken?'

Snollebollekes geeft vrijdagavond een concert in het GelreDome (foto: Snollebollekes)

Snollebollekes heeft zanger Douwe Bob uitgenodigd om vrijdagavond een biertje te komen pakken bij het concert in het Gelredome. Douwe Bob liet eerder op de dag weten zich zorgen te maken om Nederland vanwege Snollebollekes en Forum voor Democratie.

BEST -

Op Instagram merkt Douwe Bob op dat Nederland massaal op Forum voor Democratie stemt en dat Snollebollekes twee keer het GelreDome heeft uitverkocht. Die twee feiten doen Douwe Bob vrezen voor de toekomst van 'ons mooie landje'. In de hashtags laat de zanger weten dat hij het 'vast niet mag zeggen' maar dat hij het 'toch lekker doet'.

Snollebollekes, oftewel Rob Kemps uit Best, treedt vrijdagavond en zaterdagavond op in het GelreDome in Arnhem. Beide concerten zijn helemaal uitverkocht.

'Kom een potje bier pakken'

Zelf reageert Snollebollekes luchtig op de post: "Lieve Douwe. Kom vanavond gewoon een potje bier pakken joh! Je bent meer dan welkom. Liefs, Snollie."

Forum voor Democratie heeft nog niet op de Instagram-post gereageerd.