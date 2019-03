Verdachte brandstichter uit Deurne staat terecht: 'Ik wil best behandeld worden'

Voor een goedgevulde rechtszaal verschijnt verdachte Martin van D. voor de rechter in Den Bosch. Niet gek dat het vol zit. de 44-jarige Van D. wordt verdacht van zeven brandstichtingen in Asten en Deurne, vorig jaar van april tot en met september. "Bij mijn weten heb ik niets gedaan. Ik kan het me niet herinneren", herhaalt de verdachte keer op keer. Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Onder meer twee auto's, een vouwwagen, carport en een schuur brandden uit. Niemand raakte gewond. "Het was een flinke fik, van alle mensen staat er wel wat in brand", zo zei een van de slachtoffers op 26 september tegen Omroep Brabant. Op diezelfde dag werd Van D. nog opgepakt.

Het is lastig om hoogte te krijgen van Martin van D. uit Deurne. Hij komt zenuwachtig en gestrest over, komt moeilijk uit zijn woorden, maar weet tegelijkertijd dat er iets niet helemaal goed is met hem. "Ik sta open voor behandeling."

Die behandeling zou er kunnen komen in de vorm van tbs. Van D. heeft al een tbs-periode van zestien jaar achter de rug. Hij werd eerder in 1997 en 2001 veroordeeld voor brandstichting en erkent een alcoholprobleem te hebben. "Tbs heeft wel geholpen, denk ik", zegt hij desalniettemin. "Tijdens mijn periode in de kliniek kon en mocht ik niet drinken." Pas na december 2016, toen de 44-jarige man weg mocht uit de tbs-kliniek, ging hij weer aan de alcohol. "Dat had ik niet moeten doen", vertelt hij in de rechtbank. Daardoor is hij brandjes gaan stichten. Maar dus andere dan waar hij nu voor terechtstaat, beweert hij. "Het waren grotere containers, die niet tegen een huis aanstonden. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou doen."

De deskundigen hebben een conclusie getrokken. Er is volgens hen sprake van een ziekelijke persoonlijkheidsstoornis bij Van D. Ook heeft hij een stoornis in alcoholgebruik en vindt hij het moeilijk om met zijn gevoelens om te gaan. Daardoor kunnen er spanningen ontstaan bij de verdachte en zou hij alcohol gaan gebruiken. Met alle gevolgen van dien.

Slachtoffers aan het woord

De verdachte toont weinig medeleven met de slachtoffers die in de zaal aanwezig zijn. Totdat ze aan het woord komen. Een 81-jarige vrouw uit Deurne werd midden in de nacht wakker door de brand. Ze kon slechts vluchten naar haar achtertuin, omdat het vuur de uitgangen blokkeerden. Maar in de tuin werd ze ingesloten door de schuttingen. Ze kon geen kant op. "Ik was bang dat ik levend zou verbranden", verklaart de vrouw. Uiteindelijk redde de brandweer haar, nadat ze hard heeft staan schreeuwen. Haar hondje raakte zo ernstig gestrest, dat ze die heeft moeten laten inslapen. Ze woont nu zeven maanden bij haar zoon, omdat haar huis onbewoonbaar is en hoopt dat de dader zwaar wordt gestraft.

Een ander slachtoffer barst in tranen uit en vertelt dat het geschreeuw van haar buurvrouw door merg en been ging. Haar kinderen hebben weken niet kunnen slapen en ze durfde niet van huis te gaan.

En dan komt er na lang mompelen tóch een woord van medeleven van Van D., al is het maar weinig. "Heftig", zegt hij.

Strafeis

Het OM verwijt hem zes van de zeven brandstichtingen. Er wordt vastgesteld dat Martin van D. moet werken aan zijn alcoholprobleem en strafbaar is. En dus komt de strafeis uit op vier jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het klinkt allemaal heel tegenstrijdig. Van D. zegt wel eens brandjes te stichten en dat gedaan te hebben in de periode van de zomer. Het tijdstip waarop ook veel branden in Deurne en Asten zijn gesticht.

De uitspraak van de rechtbank is over twee weken, op 12 april.