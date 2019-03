Nieuwe technisch directeur NAC stond buitenspel bij vorige club: 'Alleen maar jaknikken'

Ongeveer een jaar geleden tekende Van den Abbeele bij Sint-Truiden. Volgens de Belgische journalist T'Kint kon hij echter maar weinig doen. "Hij mocht bij vergaderingen zitten en jaknikken. Maar dat was het dan ook."

Mede door de komst van een Japanse eigenaar werd de Belg buitenspel gezet bij Sint-Truiden. "Gaandeweg had hij weinig inbreng meer in transfers en in het afhandelen van zaken. Ook werden er andere mensen aangesteld die zijn taken deels overnamen."

'Nieuwe uitdaging'

En dan kan je twee dingen doen, legt T'Kint uit: "Iedere maand je geld ophalen en een beetje gefrustreerd zijn of op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. En kijkend naar de stand in de Eredivisie (laatste, red.) vind je die uitdaging zeker bij NAC Breda."

LEES OOK: 'NAC moet weer een stabiele club worden’, nieuwe directie weet wat er gedaan moet worden

Volgens de Belgische journalist heeft Tom van den Abbeele zeker verstand van voetbal. "Hij heeft onder meer bij Club Brugge en AA Gent gewerkt. Van den Abbeele heeft een netwerk maar hij heeft nog niet kunnen laten zien wat hij als technisch directeur in zijn mars heeft."