‘Er lag een agent met geweer op de schuur’, buurt schrikt van arrestatie terreurverdachte

De 23-jarige man die afgelopen maandag in Breda werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij terrorisme woont op de Haagweg. Weinig buurtbewoners merkten iets van de inval van het arrestatieteam midden in de nacht. Maar één buurman schrok zich rot toen hij rond kwart over vijf wakker werd van een knal.

Wat hij daarna zag zal hij niet snel vergeten. Gewapende agenten met bivakmutsen liepen door de straat. “Aan de achterkant van het huis lag een agent op de schuur. Hij hield het huis onder schot.” De buurman is een van de weinigen die de arrestatie heeft gezien. “Die jongen werd uit huis gehaald en ook twee grote dozen werden afgevoerd.” De 23-jarige verdachte zou zich in 2017 in Somalië hebben aangesloten bij de jihadistische organisatie Al-Shabaab.

Veel omwonenden kennen het verhaal van de nachtelijke arrestatie alleen uit het nieuws. “Er gebeurt hier altijd wat dus dit verbaast me niks”, zegt een voorbijganger enigszins laconiek.

'Niemand kent ze echt'

Het gezin dat in het huis woont, kennen ze wel. Het gaat om een vader, een moeder en meerdere kinderen. “De moeder is een heel rustige vrouw, ze zegt vaak gedag maar verder hebben we weinig contact”, vertelt een vrouw. “Niemand kent ze echt.” Het Somalische gezin zou al langere tijd in het huis aan de Haagweg wonen. “Zo’n jaar of acht schat ik.” De man die is opgepakt is de oudste zoon van het gezin.

Er gaan ook meteen geruchten rond in de straat. Zo zou de vader van de verdachte eerder ook zijn opgepakt vanwege terroristische motieven. “Dat was een jaar of twee geleden in Engeland. Hij is in Londen opgepakt voor het plannen van een aanslag op het koninklijk huis daar”, weet een omwonende te vertellen. Het Landelijk Parket wil niet ingaan op de geruchten en zwijgt over de arrestatie op de Haagweg en de vader van het gezin.

'Politie ging weg zonder iets te zeggen'

De buurman die de arrestatie voor zijn neus zag gebeuren zit er nog steeds vol van. “Ik vind het vooral heel gek dat de politie wegging en daarna niks meer heeft laten weten. Niks om ons gerust te stellen.”

