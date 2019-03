Juf Daisy gehuldigd op basisschool De Vuurvogel: ‘Dit overtreft de ceremonie in Dubai’

Juf Daisy was een van de tien kanshebbers om de beste basisschoolleraar of –lerares van de wereld te worden. Tijdens het Global Education & Skill Forum in Dubai, werd de winnaar bekendgemaakt. Uiteindelijk won Peter Tabichi uit Kenia de bokaal van de Global Teacher Prize. De prijs werd uitgereikt door de bekende Australische acteur Hugh Jackman, bekend van de X-man films.

Huldiging

Het was voor juf Daisy wel een heel leuk thuiskomen. De kinderen van haar klas hadden hun lokaal versierd en op de deur stond ‘Jij bent een winnaar in ons hart’. “Dat ze dit voor me doen, brengt zo veel emotie. Het geeft me kippenvel”, zegt juf Daisy.

Een van de kinderen van De Vuurvogel zegt dat juf Daisy een van de beste basisschoolleraressen van de wereld is omdat ‘ze lesgeeft op een andere manier’. De juf werd gehuldigd op het schoolplein. Samen met de kinderen stond ze te dansen op het podium. Kinderen verrasten juf Daisy daarnaast met onder andere chocola en confettikanonnen.

Voor juf Daisy overtreft de huldiging op school haar reis naar Dubai: “Als je het samen kunt vieren met de kinderen waar je het voor doet, dan raakt dat me nog net iets meer.”

‘Blij dat Afrika heeft gewonnen’

Daisy werd in 2016 verkozen tot de beste onderwijzer van Nederland in de categorie primair onderwijs. Bij de verkiezing van de Global Teachers Prize was ze gekozen uit 10.000 leraren uit 179 landen van over de hele wereld.

Ze vond het niet erg dat ze vorige week niet met de prijs naar huis ging. “Afrika heeft gewonnen en dat is iets wat ik heel graag wilde”, zei ze in Dubai. Winnaar Tabichi is basisschoolleraar op een school in een van de armste gebieden van Kenia. Hij heeft naast de bokaal, ook een miljoen dollar in ontvangst mogen nemen. Dit bedrag wordt verspreid over tien jaar en is bedoeld voor onderwijsprojecten.

LEES OOK: Juf Daisy grijpt naast titel beste lerares van de wereld

Al leuke aanvragen binnen

Juf Daisy laat weten dat ze al wat leuke aanvragen heeft gekregen. "Ik heb een aanvraag gekregen voor het schrijven van een boek. Dat wil ik heel graag doen. Verder zikjn er verzoeken binnengekomen voor tv, documentaires en congressen. Ik kan niet wachten om dingen te gaan doen om het vak nationaal en internationaal op de kaart te zetten."