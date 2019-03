Juf Daisy grijpt naast titel beste lerares van de wereld

Tabichi is pater en geeft 80 procent van zijn inkomen weg aan goede doelen. Hij besloot les te gaan geven op een school in een van de armste gebieden van Kenia. Al is er op de school maar één computer en slecht internet, toch heeft de docent natuurkunde er het beste van weten te maken en met succes. Zijn aanvankelijk kansloze leerlingen winnen landelijke schoolwedstrijden. Daarnaast geeft hij de kinderen eten en betrekt hij ze in vredesprojecten.

Naast de bokaal krijgt de winnaar een miljoen dollar, verspreid over 10 jaar en bedoeld voor onderwijsprojecten.

Juf Daisy gaf in eerdere interviews aan dat ze het prijsgeld liever in een ander land terecht zag komen, omdat het daar harder nodig is.