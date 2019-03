Gerald Vanenburg ziet PSV zondag wel winnen van Ajax: ‘Doe hetzelfde als eerder dit seizoen’

Vanenburg speelde zelf eerst voor Ajax, alvorens hij naar PSV verkaste. De oud-aanvaller denkt dat de ploeg van Mark van Bommel moet spelen als in Eindhoven, toen PSV de Amsterdammers versloeg met 3-0. “PSV moet durven”, zegt Vanenburg. “Druk zetten, dat moeten ze doen. Als je Ajax laat voetballen, kan het zomaar eens snel klaar zijn.”

Daar is PSV-watcher van Omroep Brabant, Joost van Erp, het mee eens. "Ajax moet natuurlijk, dus die zullen volle bak gaan. Toch verwacht ik dat PSV de Amsterdammers lang op 0-0 houdt en via een scherpe counter toeslaat."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.



Oud-speler Gerald Vanenburg (foto: VI Images)

Het interessante aan dit soort wedstrijden zijn vaak de onderlinge duels. De aanvallende kwaliteiten van beide ploegen staan buiten kijf. Aan bijvoorbeeld Dumfries de taak om Neres uit te schakelen. “Die jongen maakt echt een goede ontwikkeling door”, zegt Vanenburg. Daar is PSV-watcher Joost van Erp het mee eens. “Ik snap niet zo goed waar de afgelopen week de kritiek op Dumfries vandaan kwam. Daar heb ik me een beetje aan gestoord. Als er iemand symbool staat voor PSV dit seizoen, dat is Dumfries het wel met zijn onverzettelijkheid.”

LEES OOK:Mark van Bommel weet niet of druk bij PSV of Ajax ligt: ‘Je kunt het van twee kanten bekijken’

Statisch

PSV-spits Luuk de Jong zal dit keer wel te maken krijgen met Mathijs de Ligt. De 19-jarige aanvoerder van Ajax was er in Eindhoven niet bij, maar zal nu de topscorer van de eredivisie van scoren willen houden. “Ik denk dat De Ligt De Jong wel kan stoppen”, zegt Vanenburg. De oud-aanvaller vindt De Ligt goed tegen fysiek sterke spitsen. “De Jong is statisch en daar kan hij uitstekend tegen spelen.”

De kans voor PSV ligt volgens Vanenburg op de buitenposities. "Bergwijn en Lozano zijn in staat om de wedstrijd te beslissen. Bergwijn zal Mazraoui tegenkomen en die is zwak in de rug. Daar kan PSV echt van profiteren. En Lozano is natuurlijk zeer sterk met wat ruimte achter de verdediging. Beide spelers hebben het wat lastiger de laatste weken, maar ze zijn echt heel goed."

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Frenkie de Jong (foto: VI Images).

Mark van Bommel zal er voor willen zorgen dat Ajax Frenkie de Jong zo weinig mogelijk kan aanspelen. Daar ligt de kracht van Ajax, volgens Van Erp. “Het middenveld van PSV moet geconcentreerd zijn en niet verslappen. Je moet vervelend zijn en er kort opzitten.” Daar is Vanenburg het mee eens. “Zet gewoon een man op De Jong en oefen druk uit naar voren. Je moet het gewoon durven en iedereen moet meedoen.”