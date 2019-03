Ga je de weg op? Met deze werkzaamheden moet je rekening houden

De N65 heeft een onderhoudsbeurtje nodig. Het gaat om het stuk tussen het knooppunt Vught en de kruising met Oisterwijk en Udenhout. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, gaat de weg alleen 's nachts dicht.

Om precies te zijn: vrijdag 21.00 uur tot zaterdag 12.00 uur. De weg gaat dan overdag weer een paar uur open. Zaterdagavond gaat hij weer dicht van 21.00 uur tot zondagochtend 09.00 uur. Omrijden kan via deze routes. Dat duurt ongeveer twintig minuten langer dan normaal.

De werkzaamheden om de N65. (illustratie: Rijkswaterstaat)

Knooppunt Zoomland

Rijkswaterstaat gaat ook klussen op de A4. Daardoor is deze snelweg tussen oprit (26) Halsteren en afrit (29) Bergen op Zoom-Zuid in de richting van Vlissingen en België afgesloten. De verbindingsweg A4-A58 ter hoogte van knooppunt Zoomland richting Roosendaal is ook dicht.

De werkzaamheden starten vrijdagavond om 21.00 uur. Als alles volgens planning loopt, zou de weg maandagochtend om 05.00 uur weer vrij moeten zijn. Omrijden kan via deze routes. Dan doe je er ongeveer een half uur langer over.