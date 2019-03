Massale dumping hennepafval in Vught: 'Op de weg, in de berm en in het water'

De beveiliger zag van grote afstand een witte bestelbus met hoge snelheid wegrijden na het dumpen van de zakken met hennepafval. Maar omdat de hele weg vol lag met de zakken hennepafval was het voor de beveiliger niet mogelijk om achter de verdachten aan te gaan. Hij schakelde direct de politie in, maar die wist de daders niet meer te achterhalen.

'Op de weg, in de berm en in het water'

Volgens een ooggetuige lagen de zakken over een afstand van meer dan een kilometer verspreid over de weg, in de berm en in het water langs de weg. Om ongelukken te voorkomen, maakten agenten de weg vrij. De gemeente werd opgeroepen om de zakken op te ruimen.

Vermoedelijk zijn de zakken al rijdend uit de bestelbus gegooid.