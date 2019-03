Beveiliger zag hoe drugsdumpers zakken met hennepafval uit een busje gooiden: 'Nog nooit meegemaakt'

"Ik was niet aan het surveilleren in de polder, maar was onderweg van Den Bosch naar Vught en kwam de zakken per toeval tegen", vertelt de medewerker van het beveiligingsbedrijf zaterdagochtend. Het busje waar de vuilniszakken uit werden gegooid, zag hij een heel stuk voor zich rijden. "Het was een witte Mercedes. Een lange, witte bestelbus." Maar hij kon daar niet achteraan gaan, omdat alle gedumpte zakken de weg blokkeerden.

"Het was een flink spoor." Volgens hem lagen er behoorlijk wat zakken. "Tussen de 100 en 150", schat hij. "Ze lagen op de weg, naast de weg en in de sloot. Overal zo'n beetje." En daar keek hij wel van op. "Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak." In de zakken zat vooral potgrond, voor de voeding van de hennepplanten.

Opruimen

De beveiligingsmedewerker schakelde meteen na zijn ontdekking de politie in, maar die wist de daders niet meer te achterhalen. Medewerkers van de gemeente werden opgeroepen om de zakken met hennepafval op te ruimen.