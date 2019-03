Wilde achtervolging vanaf Hazeldonk eindigt met waarschuwingsschoten in Antwerpen

"De bestuurder negeerde bij Hazeldonk een stopteken", laat politiewoordvoerder Thomas Aling van de landelijke eenheid weten. "Daarna ging de automobilist er op hoge snelheid vandoor." Er zouden snelheden zijn gehaald van 180 kilometer per uur.

Waarschuwingsschoten

De bestuurder reed richting Antwerpen en de agenten gingen achter hem aan. Er werden volgens Belgische media meerdere waarschuwingsschoten gelost. De bestuurder reed onderweg in op politieauto's. Uiteindelijk kon hij in het Antwerpse district Borgerhout gestopt worden. Daar was een zogenoemde spijkerketting neergelegd.

Vervolgens maakten de bestuurder en twee andere mannen die in de auto zaten zich uit de voeten, maar agenten konden hen toch aanhouden. Waarom de mannen op de vlucht sloegen, is niet bekend. Volgens de Belgische media wilde de politie de auto laten stoppen omdat die gestolen zou zijn.