Verkeersregelaars moeten week lang chaos voorkomen op druk kruispunt in centrum van Tilburg

De kast is zodanig beschadigd dat het zeker nog tot vrijdagavond laat duurt voor de verkeerslichten weer in werking zijn. Tot die tijd gaan verkeersregelaars 24 uur per dag het verkeer op de kruising in goede banen leiden. Weggebruikers moeten rekening houden met een flinke vertraging.

Ontregelde verkeerskast (Foto: gemeente Tilburg)

De gemeente Tilburg adviseert om de kruising te mijden en een andere route richting het centrum te nemen.