Man met mes overvalt Primera in Den Bosch, agenten houden dader in de buurt aan

Een man heeft zaterdagochtend rond negen uur een filiaal van Primera aan de Visstraat in Den Bosch overvallen. De man bedreigde het personeel met een mes en eiste geld.

Daarna vluchtte hij met een onbekend geldbedrag de winkel uit. Agenten hebben de dader korte tijd later in de omgeving van de winkel aangehouden. Meer informatie over de dader heeft de politie nog niet prijsgegeven.

Bij de overval is niemand gewond geraakt.