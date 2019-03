Toch niet dineren bij Johan Vlemmix thuis, bedrijf No Xcuse trekt de stekker eruit

Begin april zouden honderden gasten onder de noemer ‘Johan Vlemmix Invites’, kunnen lunchen en of dineren in het 'Versailles' van Eindhoven. Een vorige en eerste editie in oktober van het vorig jaar trok ruim 450 gasten.

Op de website van No Xcuse staat een korte verklaring waarom het bedrijf de samenwerking met Vlemmix stopt. “In verband met de recente ontwikkelingen tussen Johan Vlemmix en Patricia Paay, distantieert No Xcuse zich van alle zaken omtrent Johan Vlemmix. Om deze reden is er besloten het evenement 'Johan Vlemmix Invites' te annuleren.”

Geld terug

Gasten die al geboekt hadden voor ‘Johan Vlemmix Invites the final edition’, hebben allemaal bericht gekregen dat de lunch of diner bij Vlemmix thuis niet doorgaat. “Wie al betaald heeft krijgt uiteraard het betaalde bedrag zo snel mogelijk terug.” Het evenement zou worden gehouden op 5, 6 en 7 april. “Onze verontschuldigingen voor het ongemak en wij hopen u bij een volgend evenement te mogen ontvangen”, laat het bedrijf de klanten in een mail weten.

Teleurstellend en beschadigend

Vlemmix zelf vindt de hele gang van zaken, die in gang is gezet door SBS6 Shownieuws en de Telegraaf, zeer teleurstellend en beschadigend. “Ik wilde iets goeds doen en nu word ik dubbel gestraft.”

Vlemmix had bedacht voor zijn ‘Johan Vlemmix Invites’ ook Patricia Paay uit te nodigen. Shownieuws zou daar aandacht aan besteden, maar pakte ‘groots’ uit met ander nieuws.

Dat nieuws was dat Vlemmix ‘off the record’ gezegd zou hebben dat hij de sekspoppenzaak al lang had kunnen winnen omdat er meer video’s circuleren over Paay. "Er is natuurlijk nog veel meer ‘materiaal’ beschikbaar. Alleen wil ik het op een eerlijke manier winnen." De Telegraaf maakte daar uit op dat Vlemmix zou dreigen die bewuste (seks)video’s van Patricia Paay naar buiten te brengen.

Goedkoop scoren

Tegenover Omroep Brabant weersprak Vlemmix de beschuldigingen van de Telegraaf. "Daar klopt helemaal niets van. Dit is goedkoop scoren van De Telegraaf. Ik word als boeman weggezet. Je moet het wel bij de waarheid houden."

Voor het bedrijf No Xcuse was alle herrie en ophef genoeg redenen om het evenement ‘Johan Vlemmix Invites’ volledig te schrappen. ‘The Final Edition’ zal niet plaatsvinden. Het bedrijf was eerder verantwoordelijk voor twee edities van 'De Wielewaal Invites', waar gasten konden dineren op het landgoed dat ooit van Frits Philips was.