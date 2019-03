Johan Vlemmix reageert op nieuwste rel in sekspoppengate: 'Ik word als boeman weggezet'

"Daar klopt helemaal niets van. Dit is goedkoop scoren van De Telegraaf." Met deze woorden reageert Johan Vlemmix in het Omroep Brabant-programma Wakker! op de beweringen dat hij zou hebben gedreigd nieuwe seksvideo's van Patricia Paay naar buiten te brengen. “Ik word als boeman weggezet. Je moet het wel bij de waarheid houden."

Volgens De Telegraaf dreigt Vlemmix seksvideo’s van Patricia Paay naar buiten te brengen. Tegen Shownieuws zou Vlemmix hebben gezegd dat die video's 'erger zijn de plasseksvideo' die eerder uitlekte.

Sinds Vlemmix een sekspop van Paay wilde maken, hebben de twee het met elkaar aan de stok. Ook staan ze voor de rechter tegen elkaar. "Die rechtszaak ga ik hoe dan ook winnen, er komen meer dingen uit het doosje.”

Johan Vlemmix Invites

Vlemmix noemt het echter 'onzin' dat hij seksvideo's van Paay naar buiten zou willen brengen. Hij had haar willen uitnodigen voor Johan Vlemmix Invites, een evenement waarbij je een kijkje kan nemen in de Eindhovense villa van Johan Vlemmix.

"5, 6 en 7 april hebben wij hier Johan Invites. Dan wilden wij haar uitnodigingen en daar kreeg ze ook nog een behoorlijk groot bedrag voor. Daar had mevrouw achteraf toch geen zin in”, legt Vlemmix uit.

'Wil eerlijk winnen'

Toen Shownieuws Vlemmix belde voor een reactie op het wegblijven van Paay bij het evenement, heeft hij na het interview gezegd dat hij de sekspoppenzaak niet over wil doen. Off the record zei hij dat hij al lang had kunnen winnen. "Er is natuurlijk nog veel meer ‘materiaal’ beschikbaar. Alleen wil ik het op een eerlijke manier winnen."

Vlemmix ontkent niet dat hij het materiaal heeft, maar hij heeft naar eigen zeggen Paay daar nooit mee willen bedreigen. “Die films zijn helemaal niet relevant. Dit is goedkoop scoren van De Telegraaf. Ik word nu als boeman weggezet.”

Hoger beroep

Eerder verloor Johan Vlemmix de rechtszaak tegen Paay over een sekspop en moest tweeduizend euro plus de proceskosten betalen. Hij ging echter in hoger beroep. "De brief voor het hoger beroep zal elk moment op de deurmat vallen."

