Schuldeisers Patricia Paay leggen beslag bij Johan Vlemmix

Het administratiekantoor heeft nog een bedrag van 105.244,33 euro van Paay tegoed. Dat geld kunnen zij niet bij Paay halen, omdat zij geen vermogen meer heeft.

De schuldeisers van Paay leggen nu beslag op het geld dat Paay mogelijk via de rechter van Johan Vlemmix gaat krijgen. De rechter bepaalt op 16 januari wat voor schadevergoeding Vlemmix aan Paay moet betalen na een lange rel over de sekspoppen van Vlemmix. Paay wil 15.000 euro van de Eindhovenaar, omdat Vlemmix een sekspop had willen maken, die op haar lijkt.

Brief waarin staat dat Paay beslag legt op de goederen van Vlemmix

500 euro

De Eindhovenaar wil maximaal 500 euro aan Paay betalen. Als de rechtbank beslist dat Vlemmix een hoger bedrag moet betalen dan 500 euro, zal Vlemmix in hoger beroep gaan.

Vervolg

De rel kreeg na de rechtszaak een nieuwe wending. Vlemmix vond dat Paay te ver was gegaan met haar uitspraken en deed daarom aangifte tegen haar wegens smaad, laster en belediging. “Ze heeft me gek, gestoord en een stalker genoemd. Ik heb zakelijk last van die uitlatingen”, zei Vlemmix toen. Hij vond dat Paay zijn naam voortdurend door het slijk haalde en wil daarom nu een gerechtelijke procedure aanspannen tegen haar.

Beslag leggen

De oude advocaten van Paay voegen nu een hoofdstuk toe aan de sekspoppenrel. Omdat er bij Paay zelf geen geld te halen valt, hebben ze nu via de deurwaarder laten weten dat ze, als Vlemmix aan Paay een schadevergoeding moet betalen van de rechter, dat geld voor hen is.

Eerder meldde Omroep Brabant dat Patricia Paay beslag liet leggen bij Johan Vlemmix. Dat klopt niet. Het gaat om het administratiekantoor dat nog ruim een ton tegoed heeft van de zangeres.