Johan Vlemmix wil nu Patricia Paay voor de rechter slepen: ‘Ik ben beslist geen stalker’

EINDHOVEN - “Paay gaat te ver." Dat vindt Johan Vlemmix en daarom sleept hij zangeres Patricia Paay voor de rechter. Hij heeft aangifte gedaan tegen haar wegens smaad, laster en belediging. “Ze heeft me gek, gestoord en een stalker genoemd. Ik heb zakelijk last van die uitlatingen.” De Eindhovenaar vindt dat Patricia Paay zijn naam voortdurend door het slijk haalt en wil daarom een rechterlijke procedure aanspannen tegen haar.

Vorige week vrijdag stonden de twee ook al voor de rechter, maar toen was het andersom en sleepte Paay Vlemmix voor de rechter. Het was haar te doen om een sekspop die Vlemmix wilde maken van Paay. Ze eiste een schadevergoeding van 30.000 euro.

De Eindhovense ondernemer gaf in de rechtbank aan dat het nooit de bedoeling was om een sekspop te maken, maar dat hij alleen maar bewondering heeft voor Paay en daarom een pop van haar wilde maken. Hij nam zelfs een enorme pop van zichzelf mee om dit aan te tonen.

Vlemmix bood in de rechtbank zijn excuses aan, maar die kwamen te laat voor Paay. “Het is walgelijk wat hij doet. Zijn excuses komen te laat”, zei ze. De twee kregen in de rechtbank van de rechter nog een uurtje de tijd om tot een oplossing te komen, zonder tussenkomst van de rechter. Dit mislukte. Wel liet Paay weten de geëiste schadevergoeding te halveren naar 15.000 euro.

Hoger beroep

Vlemmix wil maximaal 500 euro aan Paay betalen. Als de rechtbank met een hoger bedrag komt, dan zal Vlemmix in hoger beroep gaan. 16 januari zal de rechtbank uitspraak doen en dan zal duidelijk worden hoeveel geld de Eindhovenaar moet betalen.

Ondertussen sleept Vlemmix Paay andersom dus ook voor de rechter. “Ik ben succesvol ondernemer en beslist geen stalker”, laat hij weten.

